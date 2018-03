Offerte in primo piano >> eBay <<

Vladimir Luxuria a Domenica Live ha attaccato L’Isola dei Famosi per la pessima gestione del canna gate ed è tornata a ribadirlo dalla pagine del settimanale Nuovo.

Anche l’ex naufraga Lisa Fusco ha parlato dello scandalo legato a Monte, tirando in ballo Simona Ventura.

Vladimir Luxuria: “Non affrontare nella diretta dell’Isola un fatto così grave come il canna-gate, soprattutto quando tutti gli altri programmi ne parlavano, può sembrare una decisione forzata e fuori luogo. Credo che Alessia, pur di seguire la volontà degli autori, abbia deciso di insabbiare tutto”.

Lisa Fusco: “Questa storia non mi convince. L’Isola di Simona Ventura era molto diversa. Il suo era davvero il reality show dei famosi. E i concorrenti erano molto controllati. […] La produzione ha gestito la faccenda in modo strategico, facendo cadere l’attenzione nei confronti del canna-gate”.

Io non so come Super Simo avrebbe gestito il canna gate, ma una cosa è certa: mi manca questa Isola…