Vladimir Luxuria, ex parlamentare, attivista, scrittrice, attrice, prima parlamentare transgender di uno Stato Europeo, parla subito dopo aver ricevuto la cittadinanza onoraria che le ha conferito il comune di Ospedaletto d’Alpinolo, piccolo paese in provincia di Avellino, situato ai piedi del monte Partenio, dove sorge il Santuario di Montevergine, luogo di culto che richiama migliaia di fedeli e dove il due febbraio di ogni anno si venera ‘Mamma Schiavona’ con una tradizionale processione della Candelora, la cosiddetta juta dei femminielli (termine del napoletano che indica il maschio omosessuale con espressività marcatamente femminile) a Montevergine. “Non avrei mai pensato in vita mia di poter ricevere una cittadinanza onoraria – ha detto all’Adnkronos – Incontrare gli occhi di Mamma Schiavona per me ha un significato grandissimo”.

Fonte