Grave lutto per Radja Nainggolan, che ha perso la giovane nipote da tempo malata di cancro. Il centrocampista del Cagliari lo ha annunciato su Instagram: “Tesoro, mancherai a tutti noi. Al tuo ragazzo, ai bambini, al papà, ai fratelli e alle sorelle, a tutti. Così giovane, ancora non riesco a crederci. Ora va dalla mamma e dalle un grande abbraccio. Ti proteggerà ancora di più”, afferma la didascalia scritta dal belga in allegato alla foto. L’ex Roma ha già dovuto fare i conti con gravi malattie in famiglia: sua moglie Claudia ha reso pubblica la sua lotta contro un tumore al seno nei mesi scorsi.

Fonte