Grave lutto nel mondo della musica, è morta a settantasei anni Aretha Franklin. La Regina del Soul era da tempo malata.

Si è spenta all’età di settantasei anni Aretha Franklin, la regina della musica soul, diventata anche icona del cinema grazie alla sua indimenticabile presenza nel film successo The Blues Brothers. Aretha Franklin resterà nella storia della musica americana. basti pensare che la cantante nel 2009 fu chiamata ad esibirsi in occasione della cerimonia d’insediamento di Barack Obama alla Casa Bianca. Sarebbe stato proprio il neo-presidente a volere Aretha per celebrare quello che avrebbe rappresentato un evento storico per gli Stati Uniti d’America, ossia l’elezione del primo presidente di colore.

Aretha Franklin malata: l’ultimo concerto della cantante nel 2017

Ormai da anni Aretha Franklin era alle prese con una grave malattia che l’aveva costretta ad allontanarsi dalle scene della musica e da quelle dello spettacolo. L’ultimo concerto della cantante risale al 2017, quando la donna era sembrata visibilmente provata ma ancora piena di quell’energia che l’ha accompagnata e caratterizzata nel corso della sua vita e della sua carriera. Negli ultimi tempi la Franklin era visibilmente dimagrita e proprio per il consiglio dei medici avrebbe deciso di annullare diversi concerti che aveva programmato per celebrare il suo settantaseiesimo compleanno.

Morta a Detroit Aretha Franklin

Negli ultimi giorni i media americani avevano parlato di un peggioramento delle condizioni di salute della cantante, ricoverata a Detroit in condizioni gravissime, al punto che amici e parenti l’avrebbero raggiunta in quella che era diventata la sua città adottiva per stare al suo fianco in quelli che sarebbero stati i suoi ultimi giorni di vita. Anche i messaggi pubblicati sui social dagli amici della donna avevano lasciato intendere che non ci sarebbero state possibilità di ascoltare per un’ultima volta la voce stupenda di Aretha.

Di seguito il video con una delle canzoni più apprezzate di Aretha Franklin:

Fonte foto: https://www.facebook.com/ArethaFranklinTheQueen/