Una delle maggiori sfide che i marchi di lusso devono affrontare è diventare e rimanere rilevanti per la nuova generazione di clienti. Bain & Co prevede che i consumatori sotto i 35 anni rappresenteranno, entro il 2025, più della metà del mercato globale dei beni di lusso. Nel frattempo, i consumatori cinesi, che attualmente rappresentano un terzo del mercato globale dei beni di lusso, dovrebbero recuperare quasi metà di questo mercato entro il 2025. A fare un’analisi dei Top Hospitality Trends del 2019 è Nicoletta Giusti, director del Master in Luxury Management e Guest Experience presso Glion Institute of Higher Education, centro svizzero di eccellenza nella formazione per il settore dell’ospitalità. Il master, che partirà a settembre, si focalizzerà su contenuti relativi al mondo del fashion, design, commercio al dettaglio e ospitalità. Un percorso di apprendimento progettato per chi ha interesse nell’avviare una carriera nel mondo dei servizi di lusso da un punto di partenza privilegiato.

