Il 17 e il 18 novembre è in programma a Genova un grande concerto per gli sfollati del ponte Morandi. Ecco la line up.

Va delineandosi il programma del Concerto per Genova, il grande evento organizzato dall’agenzia This Is Core e dalle associazioni genovesi Il Ce.Sto e LoveWhatuLove per raccogliere fondi a favore degli sfollati del ponte Morandi. Un’iniziativa lanciata e promossa da band importanti della città ligure, come gli Ex-Otago e i Meganoidi, ma supportata anche da altri grandi nomi della musica italiana, come quello di Max Pezzali. Scopriamo insieme chi parteciperà al concertone.

Concerto per Genova, la line up: da Max Pezzali a…

Confermati ovviamente gli Ex-Otago e i Meganoidi. Stanno giorno dopo giorno arrivando nuove ufficialità. Per il momento il nome più conosciuto della nostra scena musicale ad aver dato l’ok alla partecipazione è Max Pezzali. Con lui ci saranno però altre band e artisti di grande richiamo, specialmente del panorama indie: Lo Stato Sociale, Motta, i Ministri, i Punkreas, i Canova, Willie Peyote, Rezophoni, Zibba, Omar Pedrini, Sadist, Era Serenase. Ma le sorprese non sono finite qui…

Concerto per Genova: biglietti e date

Il grande evento per Genova è in programma sabato 17 e domenica 18 novembre 2018 all’RDS Stadium. I biglietti costeranno 15 euro a giornata e saranno in vendita dalle 11 di venerdì 26 ottobre 2018 sul circuito Mailticket. Il ricavato sarà devoluto all’associazione che si occupa degli sfollati del ponte Morandi.

L’apertura porte è prevista per le 16, l’inizio dei concerti per le 17. Ancora da definire la divisione delle band per i due giorni. Da quel che si sa, gli Ex-Otago suoneranno il 17 insieme a Lo Stato Sociale, mentre il 18 sarà la volta dei Meganoidi e di Omar Pedrini, tra gli altri.

Altri nomi nomi altisonanti potrebbero aderire nei prossimi giorni. Se si pensa solo agli artisti genovesi, infatti, al momento rimangono fuori gruppi come i Matia Bazar e i New Trolls, ma anche un nome amato dai giovani come quello del rapper Moreno. Per adesso però rimangono segreti molti dettagli. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.

