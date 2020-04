Ogni giorno, mezzo milione di ladri, addirittura il doppio secondo la Finanza, privano l’informazione italiana del suo presente e dunque del suo futuro.Lo fanno da una decina di isolotti pirata, canali di messaggistica protetti dalla collocazione all’estero dei loro server.



Prendono i quotidiani uno per uno, compreso Repubblica, ne fotografano ogni pagina e li replicano, identici alle copie in edicola o digitali, in file inviati alle decine, centinaia di migliaia, che vogliano leggerli gratuitamente. E il bello, anzi il bruttissimo, è che i nomi di questi canali fuorilegge si conoscono: “Edicola Wapposa”, “Edicola Italia”, “Giornali e Riviste”, per dirne alcuni.