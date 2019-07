di Antonella Nesi

Secondo a Sanremo, Ultimo nel nome d’arte ma primo 23enne italiano a esibirsi davanti a 60.000 spettatori in uno Stadio Olimpico sold out da 4 mesi. È davvero una ‘Favola’ (titolo scelto per lo show) quella che Niccolò Moriconi realizza nel concerto-evento romano di questa sera, in una capitale semi-blindata per la presenza di Vladimir Putin che tra pomeriggio e sera è atteso proprio nella zona stadio, prima alla Farnesina e poi a Villa Madama. E il giovane cantautore decide di iniziare il suo show di oltre due ore, a ritmo serrato, con 34 brani in scaletta, proprio con ‘Colpa delle favole’. “Non dormo da tre giorni, non mi era mai capitato prima. Vivo molto la tensione e la responsabilità di un pubblico così grande”, confessa prima di salire sul palco, dove arriva ‘sparato’ da un’ascensore sulla passerella.

