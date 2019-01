Il nostro commento sui partecipanti al prossimo Sanremo 2019: Paola Turci pronta a superare L’ultimo ostacolo.

Non c’è dieci senza undici, per Paola Turci. La cantautrice romana salirà sul palco dell’Ariston per l’ennesima volta (comprese anche le apparizioni tra le Nuove Proposte) nel 2019. Undici presenze in poco più di trent’anni di carriera non sono poche. Ma finora la talentuosa Paola non ha ancora raccolto quanto seminato, riuscendo a vincere solo nel 1989 con Bambini nella categoria riservata ai talenti emergenti.

Dall’approdo sul palco dei Big, poche soddisfazioni per lei, sempre in top ten ma mai sul podio. Eppure non si arrende, e anzi rilancia ancora una volta. Sarà la scelta giusta? Ecco cosa ne pensiamo noi.

A Paola Turci serve Sanremo?

La cantautrice di Fatti bella per te è davvero una delle veterane di questo Festival, pur essendo anagraficamente non certo in là con gli anni (classe 1964). Dire che le serva ancora partecipare a Sanremo è quasi una mancanza di rispetto per la sua carriera comunque fortunata. Ma vederla conquistare un riconoscimento sul palco dell’Ariston sarebbe una soddisfazione per tutti i suoi fan e per quelli che hanno creduto nei suoi meriti, sia negli anni iniziali che in quelli della svolta artistica più recente.

A Sanremo serve Paola Turci?

In altri anni la risposta sarebbe stata più tendente al no che al sì. In questa particolare edizione, una figura come Paola Turci ha un suo compito specifico all’interno del Festival: quello di attirare il pubblico meno giovane e più ‘esperto’, quello che vede Sanremo da anni e che da Sanremo si aspetta determinati personaggi della nostra canzone.

Al contempo, la cantautrice ha saputo negli ultimi tempi ‘svecchiare’ il proprio stile avvicinandosi a sonorità pop rock che non sono nuove, ma sono interessanti anche per quei fan abituati a seguire talent come X Factor o Amici. Una svolta da non sottovalutare e che, chissà, se confermata potrebbe anche regalarle con L’ultimo ostacolo il primo trionfo nella kermesse.

Paola Turci in Off-Line, uno dei suoi singoli più recenti: