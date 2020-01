Stephan El Shaarawy ‘porta’ i tifosi nello spogliatoio della Roma e dopo l’annuncio del ritiro dal calcio di Daniele De Rossi svela il suo ultimo discorso da capitano giallorosso. “‘Per chi ho corso, per chi ho lottato, per chi son morto’. ROMA ROMA ROMA!!! Mi sono permesso di immortalare questo momento prima della tua ultima partita per mostrare una parte speciale dell’uomo che sei stato all’interno di questo gruppo”, scrive El Shaarawy, che oggi gioca in Cina con lo Shanghai Shenhua, pubblicando su Instagram il video del discorso di De Rossi prima del suo trasferimento al Boca Juniors.

Fonte