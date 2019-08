L’ultimo concerto dei Queen con Freddie Mercury si tenne a Knebworth il 9 agosto 1986, davanti a 120mila persone.

Il 9 agosto 1986 è una data che rimarrà per sempre impressa nella mente dei fan dei Queen. Fu il giorno dell’ultimo concerto di Freddie Mercury con la band. E anche di John Deacon a dirla tutta, visto che il bassista suonò ancora con Brian May e Roger Taylor esclusivamente nel Freddie Mercury Tribute.

Ecco qualche curiosità su quel live passato alla storia come uno dei più grandi show mai tenuti dal quartetto inglese.

L’ultimo concerto dei Queen a Knebworth

Knebworth, un villaggio inglese dell’Hertfordshire, era in quegli anni uno dei luoghi da concerto più famosi del Regno Unito. Qui si radunarono in data 9 agosto almeno 120mila persone, ma c’è chi parla di oltre 150mila fan. I Queen chiudevano infatti il loro Magic Tour, la tournée di supporto per il celeberrimo album A Kind of Magic, uno dei migliori della loro carriera.

Sull’organizzazione di questo live circolano diverse versioni. C’è chi dice che fu messo in piedi in pochi giorni per sfruttare l’onda del successo del tour e chi invece crede fosse stato pianificato già da mesi. E d’altronde vista la grandezza dell’evento ipotizzare che fosse estemporaneo pare difficile.

Freddie Mercury

Il grande ultimo show di Freddie Mercury

Quello di Knebworth non fu solo l’ultimo concerto dei Queen, ma un vero e proprio festival estivo, con protagonisti, oltre agli headliner, gruppi come i Belouis Some, i Big Country e soprattutto gli Status Quo.

Ma è inevitabile che l’attenzione di tutti fosse focalizzata su Freddie e compagni. I quattro arrivarono in elicottero. Il primo a scendere fu il frontman. E chi si aspettava un ingresso trionfale rimase deluso. Mercury abbozzò un sorriso e si allontanò subito verso il backstage.

Che fosse già stato indebolito dal male che di lì a qualche anno ce lo avrebbe portato via per sempre? Forse, ma non lo sapremo mai. Quel che è certo è che una volta sul palco regalò un altro show memorabile, di cui rimangono poche tracce video e qualche frammento audio nel disco Live Magic.

Di seguito alcune immagini dell’ultimo concerto dei Queen al completo: