La cadena perpetua, il carcere a vita, vuole scontarla in una cella italiana e non in Spagna. È l’ultima richiesta di Igor il russo, il killer condannato all’ergastolo dai giudici italiani per aver ucciso il barista Davide Fabbri e la guardia volontaria Valerio Verri nell’aprile del 2017, oltre ad aver ferito gravemente l’agente provinciale Marco Ravaglia nella Bassa bolognese. Un desiderio che il serbo ha espresso dalla prigione del carcere di massima sicurezza di Zuera (Saragozza), durante un colloquio col suo avvocato locale Juan Manuel Martìn, come riporta il quotidiano La Comarca.

Non è così semplice, però. Norbert Feher ” Igor” è in carcere dal dicembre del 2017, quando venne catturato dopo aver ucciso due agenti della Guardia Civil spagnola e un allevatore. Proprio in questi giorni, dopo un anno e mezzo, la giustizia spagnola ha chiuso la fase istruttoria dell’inchiesta sui crimini commessi nel Paese iberico e quindi, nei prossimi mesi, forse già prima che finisca il 2019, Igor sarà di nuovo alla sbarra, sempre in teleconferenza dalla struttura super protetta che lo ospita.

L’avvocato spagnolo considera “molto probabile” che la giustizia italiana solleciti l’estradizione una volta che la Spagna avrà processato il criminale. Del resto, proprio nel 2017, fu lo stesso Igor, che quell’estate aveva seminato il panico nella Bassa bolognese prima di far perdere le sue tracce, ad accettare senza esitazioni l’estradizione in Italia. Adesso, la sua, sembra proprio una richiesta.

Gli avvocati italiani di Igor sono Cesare Pacitti e Gianluca Belluomini. Quest’ultimo spiega i vantaggi del ritorno in Italia per il suo assistito: ” Dal punto di vista processuale potrebbe così seguire meglio le sue vicende ancora aperte, avere rapporti più agevoli con i suoi difensori ” . Ma perché questo desiderio? ” Penso sia dovuto al fatto che senta l’Italia il suo Paese. Ma bisogna aspettare che Madrid valuti la domanda di estradizione “. In abbreviato, Igor è stato condannato all’ergastolo dal tribunale di Bologna ma i suoi legali faranno ricorso e preparano di nuovo la carta della richiesta di perizia psichiatrica alla Corte d’assise d’appello. Se il killer fosse in Italia, è il ragionamento dei legali, l’autorizzazione potrebbe essere più agevole.