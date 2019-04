Finisce 2-2 la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Sassuolo, match che si accende nella ripresa dopo lo 0-0 della prima frazione. I biancocelesti evitano la sconfitta grazie a un gol di Lulic in pieno recuperano ma a 4 giorni dalla sconfitta di Ferrara contro la Spal complicano ulteriormente la corsa a un posto in Champions League: ora i capitolini sono settimi, insieme al Torino, con 49 punti, due in meno della Roma e tre in meno di Milan e Atalanta, con una partita (contro l’Udinese in casa) ancora da recuperare. Gli emiliani recriminano per il colpo mancato ma si consolano salendo a quota 36 in classifica, a braccetto con il Cagliari in undicesima posizione.

