LONDRA – Romelu Lukaku rompe con il Manchester United. L’attaccante belga, tornato prepotentemente nel mirino dell’Inter dopo che è saltata la trattativa che doveva portarlo alla Juve in cambio di Dybala, è rimasto in Belgio, a Neerpede, sede in cui si allenano le giovanili dell’Anderlecht, squadra di cui è tifoso e con la cui maglia si è fatto fotografare.

Già ieri Lukaku aveva utilizzato il suo giorno libero per allenarsi con la sua ex squadra ma oggi era atteso al centro sportivo del Manchester United, il Carrington Training Centre, per la ripresa degli allenamenti in vista dell’esordio stagionale in Premier League contro il Chelsea domenica all’Old Trafford. Rispetto ai giorni scorsi in cui il giocatore aveva tenuto un profilo basso, ora Lukaku è allo scontro aperto con lo United che non sembra disposto a scendere dalla richiesta di 83,5 milioni di euro per il suo cartellino.







Fonte