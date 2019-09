“Molti giocatori nell’ultimo mese hanno subito insulti razzisti. È successo anche a me ieri. Il calcio è un gioco amato da tutti e non dovremmo accettare alcuna forma di discriminazione che possa far vergognare il nostro sport. Spero che le federazioni di tutto il mondo reagiscano con forza su tutti i casi di discriminazione”. Così l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, su Instagram, all’indomani dei ‘bu’ razzisti ricevuti nel match a Cagliari.

“I social media – prosegue il 26enne attaccante belga – devono funzionare meglio, così come le società, perché ogni giorno si vedono commenti razzisti sotto i post delle persone di colore. Se ne parla da anni ma non si è ancora fatto nulla. Signore e signori: è il 2019, invece di andare avanti stiamo andando indietro. In quanto calciatori dobbiamo essere uniti e prendere una posizione su questa questione, per far sì che il calcio resti un gioco pulito e divertente per tutti”.

Fonte