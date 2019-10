Da oggi testa al Bologna: obiettivo i 3 punti

Sushi e un grazie grande così. E’ successo ieri sera a Milano ai giocatori dell’Inter portati a cena da Romelu Lukaku in un ristorante giapponese a due passi da corso Sempione. Un’occasione per fare gruppo e festeggiare il momento dei nerazzurri, che nonostante i diversi infortuni – in particolare Sanchez e Sensi – non sta perdendo terreno rispetto alla Juventus, prima in classifica un punto sopra l’Inter. E’ stato il belga, che ha invitato i compagni per stare insieme, a pagare il conto e a rendere noto attraverso Instagram le parole usate per ringraziare tutti: “Grazie a tutti per essere qui. Sono molto contento di essere con voi. Grazie per l’aiuto che mi date, questo gruppo è speciale”, un gruppo che gli ha permesso di andare in rete sette volte in 12 presenze tra campionato e coppa. Per vero non è la prima volta che i giocatori si ritrovano insieme a cena. Il fatto di vedersi anche fuori dal campo e lontano dal centro sportivo è ormai divenuta un’abitudine per l’Inter, che resta là attaccata alla Juve.

Oggi, dopo il giorno di riposo concesso da Antonio Conte, l’Inter si ritrova per preparare la prossima partita di campionato in programma sabato alle 18 contro il Bologna in trasferta. A guardare i numeri di questo inizio di stagione i nerazzurri dovrebbero portare a casa il bottino pieno visto che da agosto non ha mai perso un match giocato lontano da San Siro. Nel mentre, l’Inter torna attiva nella lotta contro ogni tipo di disparità, perché “Nel calcio la discriminazione è la cosa che fa più paura”. E’ questo il messaggio che l’Inter sostiene attraverso i social attraverso l’iniziativa per Halloween. Il punto di partenza è ancora una volta il termine ‘BUU’, che nell’uso quotidiano rappresenta sia un’espressione razzista che una parola usata per spaventare.