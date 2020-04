Romelu Lukaku torna a fare polemica su come il sistema del calcio italiano gestisce la salute dei calciatori. E lo fa sempre tramite Instagram, lo stesso canale attraverso cui il 2 aprile tuonò contro Figc e Lega di Serie A: “Per fermare il calcio è servita la positività di un giocatore della Juve”.

Questa volta l’attaccante belga dell’Inter, in una chiacchierata con la giornalista (e moglie di Dries Mertens) Katrin Kerkhofs ha raccontato: “Abbiamo avuto una settimana libera a dicembre (per Natale Ndr). Siamo tornati e giuro che 23 giocatori su 25 erano malati. Non è uno scherzo. Abbiamo giocato in casa contro il Cagliari e dopo 25 minuti il nostro difensore Milan Skriniar ha dovuto lasciare il campo. Non poteva andare avanti ed è quasi svenuto. Tutti tossivano e avevano la febbre. Questo mi ha infastidito. Durante il riscaldamento, ho sentito delle insolite vampate di calore. Non avevo la febbre da anni. Dopo la partita avevo una cena in programma, ma ho ringraziato e sono andato dritto a letto. Non abbiamo mai fatto test per il Covid 19 in quel momento, quindi non sapremo mai con certezza se eravamo positivi”.

Una ricostruzione che non trova alcuna conferma all’Inter. L’unico giocatore influenzato, secondo quanto comunicato al tempo, era appunto Skriniar. Nessun altro calciatore aveva sintomi di alcun tipo.

Quanto all’impegno di Lukaku nella lotta al coronavirus, l’attaccante ha raccontato: “Ho contribuito donando 100 mila euro a un ospedale di Milano. Non avevo mai fatto cose del genere prima. Più invecchio, più mi rendo conto di potere aiutare le persone. Sono in Italia e sono stato accolto molto bene dalla gente, quindi è bello supportare le persone qui”.

Lukaku, la cui madre è diabetica e quindi esposta a rischi in caso di contagio, ha anche ricostruito il rientro proprio e dei compagni dall’estero negli scorsi giorni, in vista della possibile ripresa degli allenamenti di gruppo a maggio: “Sono tornato in Italia e ci è stato permesso di tornare a casa per un po’, ma siamo stati rapidamente richiamati perché il campionato potrebbe ricominciare. Il mio compagno di squadra Diego Godin, ad esempio, ha dovuto prendere tre voli per andare in Uruguay. Dopo alcuni giorni è dovuto rientrare. Eravamo tutti sotto shock per il fatto di dovere tornare. Nella nostra chat di gruppo, tutti hanno temuto di dovere fare una quarantena di altre due settimane”.





