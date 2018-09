Luigi Mastroianni e Mara Fasone di Uomini e Donne si piacciono ed il colpo di fulmine fra i due tronisti è scattato subito durante la prima puntata.

In occasione della presentazione dei tronisti, infatti, appena Mara Fasone è entrata in studio Luigi Mastroianni ha commentato che la trova “più bella dentro che fuori” ed anche Tina Cipollari ha sottolineato “appena Mara è entrata, Luigi l’ha guardata come se avesse visto la Madonna“.

L’interesse sembrerebbe addirittura ricambiato: interpellata dalla redazione in merito al suo tipo ideale, Mara ha fatto il nome di Luigi. “La mia tronista preferita è stata Rosa Perrotta, il mio corteggiatore preferito Luigi Mastroianni“.

Due corteggiatori che si piacciono e che escono in esterna insieme, come rivelato dalle anticipazioni ufficiali.



Luigi Mastroianni e Mara Fasone, il colpo di fulmine

I due hanno fatto un’esterna, ma poco dopo Luigi ha deciso di restare sul trono.