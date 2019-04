Luigi Favoloso è finito di nuovo (!) sotto accusa questa volta da parte di un suo ex amico, Alexander Stortini, che su Instagram lo ha accusato di avergli praticamente sottratto una felpa ed un cappotto.

I capi, infatti, sarebbero dovuti tornare al proprietario dopo che quest’ultimo glieli ha prestati, ma Luigi Favoloso – secondo la ricostruzione di Alexander – non glieli avrebbe mai resi ma anzi, li indosserebbe come se niente fosse sfoggiandoli su Instagram come se fossero suoi.

Fra le tante scuse che Luigi Favoloso avrebbe usato per non restituirglieli, anche una in cui ammetterebbe “io sono napoletano, dovresti sapere come sono fatto“.

Ecco la dichiarazione:

“Ciao!

Come potete notare dalla storia precedente ho pubblicato un montaggio di due foto, una mia ed una di Luigi Favoloso, dove indossa una mia felpa che in amicizia gli avevo prestato insieme ad un cappotto quando io potevamo pensare che eravamo amici. Uscivamo in compagnia ed avevamo amicizie in comune. Lui all’improvviso poi è scomparso e non ha avuto neanche la decenza di restituirmi le cose che gli avevo prestato, anzi no: lui continua ad indossarle liberamente senza farsi alcuno scrupolo e più volte gli ho chiesto di poterci vedere, perché sono molto possessivo sulle mie cose. Ma una volta c’è stata la scusa che viveva a Napoli e non poteva, un’altra volta se n’è uscito con una scusa banale tipo ‘io sono napoletano e dovresti sapere come sono fatto’, un’altra volta non c’era.. Insomma, se fosse una persona normale le mie cose me le avrebbe ridate, ma sono passati due mesi”.

Luigi Favoloso risponderà ad Alexander Stortini?