“Io non volevo essere trovato da Nina, volevo che lei non sapesse più nulla della mia vita. Me ne sono andato via senza carte e telefono, solo con contanti e passaporto”. Luigi Mario Favoloso, ospite di ‘Live non è la d’Urso’ racconta la sua verità dopo la sua scomparsa e la denuncia fatta da Moric nei suoi confronti. “Io non sapevo che mia madre avesse denunciato la mia scomparsa, anche perché le avevo mandato una mail poco prima”, attacca Favoloso che alle accuse della showgirl che parla di “violenze fisiche e psicologiche” nei suoi confronti e una volta anche nei confronti del figlio dice: “Per quanto riguarda Carlos sono tranquillo”.

