Il secondo week end di maggio è iniziato con una lite trash fra Luigi Di Maio e Nunzia De Girolamo che si è conclusa con un ‘CIAONE’ finale. Ma andiamo con ordine.

Il tutto è iniziato quando sul web è spuntata l’indiscrezione che voleva Nunzia De Girolamo alla conduzione di Linea Verde su Rai Uno, una scelta mai smentita dalla Rai che ha fatto molto arrabbiare Luigi Di Maio, che ha accusato la tv di stato di aver assunto la De Girolamo solo per il suo passato politico e non per un reale merito.

“Si può capire tutto, ma che Nunzia De Girolamo, ex deputata di Forza Italia e poi Ncd, ovvero Berlusconi e Alfano (non so se rendo l’idea), sia stata messa a condurre Linea Verde su Rai 1, no, non lo posso capire. Che c’entra una ex parlamentare con la televisione pubblica? Ma vi sembra normale? Mi auguro sia una balla, anche se finora non è arrivata alcuna smentita dall’azienda e questo mi preoccupa. Credo che qualcuno debba dare delle spiegazioni e subito. Non solo al MoVimento 5 Stelle, ma ai cittadini. In Rai per decenni abbiamo avuto partiti che hanno piazzato chiunque, favorendo amici e amici degli amici. Il merito è sempre stata una variabile aleatoria. Non contava il curriculum, la preparazione, la professionalità, ma gli agganci. Adesso basta. Bisogna mettere un punto a questa storia ed è quello che abbiamo voluto fare una volta al governo. Però, evidentemente, qualcosa si è inceppato e non per quanto riguarda il MoVimento. La Rai è dei cittadini, non della politica. Ci sono grandissimi giornalisti e conduttori che meritano di condurre Linea Verde. Scegliamo loro, non un’ex deputata amica di Berlusconi, Alfano e non solo…”.