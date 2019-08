ROMA – Due italiani tra i 50 giovani giocatori su cui l’Uefa è pronta a scommettere. Non ci sono i vari Kean, Chiesa o Zaniolo, ma Sandro Tonali e Luca Pellegrini. A stilare la lista dei “nomi da non dimenticare” hanno provveduto i reporter della Federcalcio europea, abituati da sempre ad analizzare e visionare i migliori talenti e giocatori di maggior prospettiva del calcio continentale.

Anche scommesse del calcio italiano

In ordine alfabetico, dalla A del turco Akgun alla Y del suo connazionale Yalin, sono nomi per la stragrande maggioranza sconosciuti al grande pubblico, ma c’è qualcuno che ha già cominciato a mostrare le sue doti. Tra questi anche due azzurrini, il ‘millennial’del Brescia e il gioiellino della Juventus. Nella lista figurano anche i neoacquisti di Napoli e Bologna, il turco Eljif Elmas e il danese Andreas Skov Olsen, su cui Cristiano Giuntoli e Walter Sabatini sono pronti a scommettere. Scorrendo l’elenco, tra gli altri ci sono anche il 20enne Ianis Hagi, figlio del grande n.10 rumeno Gheorghe e l’olandesino Jurgen Ekkelenkamp dell’Ajax, fucina di grandi talenti, che ha già esordito in Champions e giocato allo Stadium lo scorso aprile.

Talenti già affermati

Alcuni sono giovanissimi, come i 17enni Fabio Silva, attaccante portoghese assai promettente e protagonista in Youth League, Adam Hlozek, bomber dello Sparta Praga e il più giovane capocannoniere del campionato ceco e sui cui hanno già messo gli occhi City e Bayern, e l’olandese Mohammed Ihattaren, altri sono talenti in parte già affermati. E’ il caso del brasiliano Renan Lodi che il ‘Cholo’ Simeone ha voluto all’Atletico, o del suo connazionale Rodrygo che ha invece scelto l’altra riva del Manzanarre. Il 18enne francese Saliba gioca ormai in pianta stabile nell’Arsenal, così come Moussa Diaby, ex Psg e adesso al Leverkusen. Il portoghese Gedson Fernandes è invece la nuova stellina del Benfica e lo spagnolo Ricard Puig, 19 anni, è riuscito spesso a ritagliarsi spazio nel Barcellona dei campioni, a qualcuno ricordando Iniesta. Come dire, se sono rose fioriranno.