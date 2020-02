BOLOGNA – L’Unione Europea è “al corrente” del caso di Patrick Zaky, lo studente egiziano di 27 anni dell’università di Bologna arrestato nei giorni scorsi al suo rientro in Egitto, dove, secondo la denuncia di alcune ong, sarebbe stato torturato. “Siamo a conoscenza di questo caso e lo stiamo esaminando attraverso i colleghi alla delegazione del Cairo, stiamo facendo le necessarie valutazioni e, se sarà necessario, intraprenderemo azioni adeguate”, ha detto in un briefing con i giornalisti Peter Stano, portavoce del Servizio di azione esterna europea.

Bologna in piazza per Patrick Zaky, “Liberatelo subito”

Si tratta di una “questione grave – ha sottolineato Stano, ricordando “il caso sfortunato” di Giulio Regeni – ce ne stiamo occupando in modo molto, molto approfondito per stabilire che cosa sia accaduto, sulla base di ciò decideremo quali passi l’Ue farà o come potremo appoggiare le autorità italiane”. “Appena avremo altre informazioni, saremo probabilmente in grado di dire qualcosa di più concreto”, ha aggiunto il portavoce, ricordando che l’Ue “continua a seguire il tema dei diritti umani in Egitto”.

Parole che il portavoce di Amnesty International Riccardo Noury accoglie così: “Nulla è inutile in questa fase ma ci aspettiamo un’azione incisiva e costante a partire dalla presenza – come chiesto dall’Italia – di osservatori Ue all’udienza o alle udienze che seguiranno, la prima delle quali il 22 febbraio”. “Mi pare una dichiarazione ispirata a un eccessivo principio di prudenza e attesa”, sottolinea Noury.

Bologna nel frattempo continua a mobilitarsi. Dopo il flashmob in piazza Maggiore di ieri sera organizzato da Amnesty International, cui hanno partecipato centinaia di persone, questa sera alle 18 gli studenti dell’Alma Mater danno appuntamento in piazza Scaravilli. “Crediamo che, alla luce di questo contesto, sia oggi necessario che la comunità accademica dell’Universita’ di Bologna, in primis, e di tutti gli altri Atenei d’Italia, si unisca al fine di rivendicare e ottenere verita’ e giustizia per Zaky“, scrive Link, il collettivo studentesco promotore dell’iniziativa. L’invito alla mobilitazione è aperto a tutta la comunità accademica: ricercatori, dottorandi, docenti e personale tecnico e amministrativo. Tutti insieme per chiedere al ministero degli Esteri la liberazione di Zaky, il ritiro degli ambasciatori, l’interruzione di ogni rapporto economico e militare con l’Egitto, una posizione del ministero dell’Università “contro questo attacco alla libertà della ricerca”.

