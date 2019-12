Lucio Dalla, L’anno che verrà: il nuovo video del brano dell’indimenticato artista bolognese, a 40 anni dalla sua uscita.

L’anno che verrà di Lucio Dalla ha un nuovo video ufficiale. Il 30 dicembre 2019, alla vigilia dell’ultimo giorno dell’anno, è stata pubblicata online la clip del capolavoro del cantautore felsineo, per terminare al meglio i festeggiamenti per i 40 anni dell’eponimo album uscito nel 1979.

Una clip che ci accompagna verso il Capodanno con un’atmosfera d’altri tempi, quando per buttar giù una lettera non serviva un computer, ma bastava una macchina da scrivere…

Lucio Dalla, L’anno che verrà: il nuovo video

Diretto da Marco Pellegrino, il video racconta la manciata di minuti che precede lo scoccare della mezzanotte del nuovo anno. Spiega l’autore in un comunicato: “È il 31 dicembre. Mancano pochi minuti all’inizio del nuovo anno. Il tempo di una canzone, il tempo per un uomo di scrivere una lunga lettera a se stesso. Il tempo di una vita“.

La clip, già pubblicata online a poche ore dalla notte di San Silvestro, sarà proiettata il 10 gennaio nella sala cinema ubicata nella Fondazione Lucio Dalla a Bologna. Andiamo a goderci insieme questo nuovo elegante capolavoro che va a impreziosire la carriera del cantautore emiliano. Ecco il video:

Lucio Dalla: i 40 anni dell’album eponimo

Il 2019 è stato un anno importante per i fan di Lucio Dalla, che hanno celebrato i 40 anni dall’uscita dell’album eponimo contenente proprio L’anno che verrà. Un anniversario che è diventato il perfetto pretesto per riproporre, in una Legacy Edition, la versione restaurata di uno degli album più apprezzati della musica italiana.

Un disco tornato improvvisamente a rivivere e a regalare le stesse emozioni, o forse anche maggiori, di quaranta anni fa.