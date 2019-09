Da ‘La canzone del sole’ a ‘Il mio canto libero’ passando per ’29 settembre’, giorno in cui le canzoni di Lucio Battisti e Mogol sono tornate online. A rendere nota una notizia attesa da anni è stata Sony Music che, “grazie alla decisione dell’Editore Acqua Azzurra di tornare a conferire mandato a Siae per la raccolta e ripartizione dei diritti sulle opere musicali di propria titolarità sulle piattaforme online, torna a distribuire le relative canzoni, interpretate da Lucio Battisti, su tutte le piattaforme online di streaming e di download”. Proprio dalla mezzanotte di oggi. “Ci duole precisare che il repertorio discografico relativo al periodo della collaborazione di Battisti con Panella risulta ancora non disponibile – precisa Sony Music – poiché l’Editore Aquilone non ha ancora deciso di tornare a conferire mandati per l’amministrazione delle relative opere sulle piattaforme online”.

