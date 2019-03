Lucio Battisti, Acqua azzurra acqua chiara/Dieci ragazze: curiosità su uno dei singoli più famosi del cantautore di Poggio Bustone.

Il 28 marzo 1969 Lucio Battisti lanciava sul mercato discografico italiano un singolo di straordinario impatto: sul lato A Acqua azzurra, acqua chiara, sul lato B Dieci ragazze.

La prima divenne un tormentone estivo, la seconda è ancora oggi una delle canzoni più amate del repertorio battistiano. Solo nel 1970 i brani vennero inclusi nell’album Emozioni. Scopriamo insieme qualcosa in più su queste due canzoni leggendarie.

Lucio Battisti: Acqua azzurra, acqua chiara / Dieci ragazze

Il lato A del singolo, Acqua azzurra, acqua chiara, fu una delle canzoni più cantate di quell’estate. Arrivò terza al Cantagiro e permise all’artista di aggiudicarsi il Festivalbar con addirittura 50mila voti in più rispetto ai Camaleonti, secondi in classifica.

Il ritmo accattivante di Dieci ragazze riuscì a conquistare altrettanti apprezzamenti. Non a caso ancora oggi, pur essendo formalmente una b-side, è una delle canzoni più conosciute di Battisti. Il testo del brano è celeberrimo. Dopo una delusione d’amore, un uomo decide di divertirsi con numero imprecisato di ragazze (il dieci è simbolico). Ma nulla può permettergli di dimenticare il suo unico grande amore, che lo fa soffrire nonostante tutti i suoi svaghi.

Di seguito l’audio di Dieci ragazze:

3 curiosità su Acqua azzurra, acqua chiara / Dieci ragazze

-L’idea originale prevedeva Dieci ragazze come lato A del singolo, e Acqua azzurra, acqua chiara come lato B. I due brani vennero però presentati in anteprima a Renzo Arbore, che si innamorò della seconda e convinse gli autori a invertire l’ordine delle canzoni.

-La leggenda vuole che il brano del lato A sia stato composto da Battisti e Mogol nella loro villa a Torre Squillace, sulla costa salentina.

-Stando all’analisi del cantautore e scrittore Gianfranco Manfredi, la frase ‘labbra rosse sulle quali morire‘ di Dieci ragazze sarebbe un riferimento al sesso orale.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/luciobattisti/

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/luciobattisti/