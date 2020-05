Striscia la Notizia è stata accusata di aver fatto body shaming con il servizio su Giovanna Botteri e sul caso è intervenuto addirittura l’Ordine dei giornalisti. Il tg satirico ha pubblicato un comunicato in cui viene chiarito che il servizio era in difesa della giornalista Rai. Adesso però quelli di Striscia sono passati alla modalità ‘la miglior difesa è l’attacco’ ed hanno pubblicato un video in cui Luciana Littizzetto a Che Tempo Che Fa scherzava sui capelli della Botteri.”Che tempo che fa, puntata del 9 marzo. La RAI non doveva sanzionare Fazio?”, si chiedono quelli di Striscia la Notizia.

“Mi piacerebbe che dicessero che si può fare qualcosa per i capelli della nostra Giovanna Botteri, l’inviata della Rai da Pechino. I suoi capelli sono sempre più verdi, hanno un alone fluorescente come tutte le madonne con dentro l’acqua benedetta. Io non capisco, o hanno un tecnico video daltonico oppure per quei capelli è l’alone del virus”.

Per adesso questa mossa ha diviso gli utenti di Twitter, perché se da una parte ci sono quelli che adesso criticano anche Luciana Littizzetto, dall’altra c’è anche chi non ha apprezzato la mossa di Striscia.

Striscia la Notizia pubblica il filmato di Luciana Littizzetto.

Che tempo che fa, puntata del 9 marzo. La RAI non doveva sanzionare Fazio? @chetempochefa @lucianinalitti @fabfazio #striscia #striscialanotizia pic.twitter.com/mpEfjfEEUD — Striscia la notizia (@Striscia) May 3, 2020

Ma ha fatto lo stesso la Littizzetto a #CTCF ….. come mai non ho letto altrettanta indignazione da parte sua e di @GiusCandela ?? #Fazio può tutto in quanto quota RAI e #Striscia no perchè è Mediaset??? — LA GEOGRAFIA DEL MIO CAMMINO (@BALDINIPAOLA) May 3, 2020