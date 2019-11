Luciana Littizzetto è una mamma premurosa e quando qualche giorno fa sua figlia Vanessa ha compiuto un quarto di secolo ha deciso di pubblicare una foto su Instagram.

Da sempre restia a condividere sui social il suo privato, per il 25esimo della figlia maggiore ha fatto uno strappo alla regola: “E fanno 25, bellezza. Portati da Dio! Tanta buona vita e tanta buena suerte!“.

Vanessa è stata presa in affido da Luciana Littizzetto (e dall’allora compagno Davide Graziano) insieme a suo fratello Jordan nel 2006.

Proprio qualche giorno fa Luciana Littizzetto ha confessato a Raffaella Carrà – durante una puntata di A Raccontare Comincia Tu – di aver preso in affido Vanessa e Jordan su consiglio di Maria De Filippi, che aveva avviato quella pratica molti anni prima per il figlio Gabriele.

“Tutto è nato da un discorso molto confidenziale con una spremuta in mano che feci con Maria De Filippi. Mi raccontò la storia di suo figlio Gabriele, era in affido anche lui. E così abbiamo cominciato la pratica. Vanessa non mi somiglia, ma ci ho guadagnato perché è bellissima. Sono bellissimi entrambi”.