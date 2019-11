Stefano De Martino ieri sera è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa per celebrare i 10 anni di carriera (nonché il suo successo a Stasera Tutto E’ Possibile) e durante tutta l’intervista il conduttore ha evitato qualsiasi domanda o allusione a Belen Rodriguez.

Al termine dell’intervista, Fazio ha chiesto a De Martino se si fosse accorto di questa accortezza ed è qua che è entrata in gioco Luciana Littizzetto che, con la sua classica ironia, ha sbottato: “Allora te lo chiedo io: ma tu e Belen vi risposate?“.

Preso in contropiede, Stefano De Martino ha risposto di no: “No! Eh no! Ho già dato! Perseverare poi sarebbe diabolico“. “L’importante è che siano felici loro” ha chiuso Fabio Fazio.

Luciana Littizzetto con Stefano De Martino a Che Tempo Che Fa

“Freccero possiamo fare uno scambio per piacere? Facciamo una specie di Erasmus: @fabfazio va a Stasera tutto è possibile e @ste_demartino viene qua.”@lucianinalitti a #CTCF pic.twitter.com/bnCEiPX6Oy — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 10, 2019

Stefano De Martino su Belen Rodrigues: matrimonio no, nuovo figlio sì

Questa estate Stefano De Martino ha parlato del ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, confermato di star pensando ad un nuovo bebè dopo Santiago. Insomma: nessun nuovo matrimonio all’orizzonte, ma la famiglia potrebbe presto allargarsi.