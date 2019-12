Luciana Littizzetto è tornata ad imitare la “voce” dei servizi di Live Non è la d’Urso che rende teatrale ogni minima notizia e lo ha fatto durante la puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda ieri 1^ dicembre, non prima però di aver fatto una battuta sulle famosissime luci dursiane.



“Ho bisogno di avere delle luci più potenti in faccia per migliorare, voglio le luci di Barbara d’Urso, datemi le luci di Santa Barbara dei 400 mila Watt. La bellezza di una donna non dipende solo dal trucco, ma dipende soprattutto dalle luci: tu con le luci giuste puoi dimostrare 8 anni, con le luci brutte ne dimostri 80. Tipo Gina Lollobrigida con le luci giuste diventa Greta Thunberg”.

Ecco il video: