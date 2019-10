Un ritorno osannato dai social. “Vorrei invecchiare con la sua testa, vitale dentro e fuori”, “sei un mito” twittano e, ancora, “na matta, la adoro”. Lucia Bosè torna da regina a ‘Domenica In’ e per l’emozione si commuove. Parla a ruota libera di tutto. Amori, amici, figli e corna. Quelle del suo più grande amore, il torero Luis Miguel Dominguin. “Il giorno stesso in cui ci siamo conosciuti mi ha detto che ci saremmo sposati, ma il giorno dopo già mi faceva le corna“. “Si faceva tutte le donne, se le trovava dappertutto. Sotto l’armadio, il letto ed era molto macho, doveva farsele”. Mara Venier commenta: “Io gli avrei dato una pizza in faccia“. E lei: “Io non soffrivo niente, sennò sarei morta. Ho accettato, era così grande l’amore che accettavo qualsiasi cosa“.

Fonte