Nuovo? Ristrutturato? Due invece di uno? Non si scappa a Milano dalla questione San Siro, lo stadio al centro di un palleggio tra amministrazione, club e tifosi per deciderne il futuro. Il sindaco Giuseppe Sala, stufo di essere strattonato, si tira fuori e dice: “I club si assumano la responsabilità di fare chiarezza. Mi sto prendendo un sacco di insulti. Il mio ruolo è di fare anche da cuscinetto, ma loro devono chiarire la posizione su questo punto e non far fare alla politica quello che devono fare loro”. Decidere cioè, e se non ci riescono ”allora facciano un sondaggio tra i loro supporter. Li ho chiamati e ho suggerito di procedere così. Io non sono il regista”.

