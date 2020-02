Ritorno al futuro. Inter e Milan tornano finalmente a pensare al futuro, non soltanto a parole come nell’ultimo mediocre quinquennio, e anche per questo il derby di stasera vale parecchio. Per l’incasso, nuovamente ben sopra i 5 milioni di euro, frutto del tutto esaurito. Per la classifica: l’Inter con Eriksen da innestare saprà se può puntare allo scudetto, il Milan in rimonta se può agguantare l’Europa o magari addirittura la Champions, visti la frenata prolungata della Roma e gli zig- zag dell’Atalanta. Infine, anzi principalmente, questo derby vale tanto perché disegna all’orizzonte, nitida, la sagoma del nuovo stadio, sovrapposta all’architettura familiare dello stadio attuale. Il rito cittadino si celebra dentro il vecchio San Siro, ma i milanesi cominciano ad abituarsi all’idea che sarà una delle ultime volte.



Da stasera è più urgente il dibattito sulla dichiarata inadeguatezza dell’antica Scala del calcio alle esigenze del calcio contemporaneo e sulle dimensioni della Scala che verrà. Ora che il progetto riveduto Milan-Inter – abbattimento dell’attuale stadio, conservato in parte come cittadella sportiva a uso dei milanesi – pare avere vinto le perplessità del sindaco Sala, i dati sul pubblico inducono a necessarie riflessioni. Il tutto esaurito, dopo il taglio di 2.350 posti di 6 settori delle curve per le vibrazioni anomale registrate nel terzo anello, significa 75.817 spettatori. Ma ci sarebbe stato il pienone (78.167) anche con la capienza precedente. Eppure il nuovo San Siro, qualunque sia il progetto vincitore (Cattedrale contro Anelli), avrà meno pubblico di oggi: poco più di 65 mila persone, in controtendenza sia con le scelte dei club stranieri che nel terzo millennio si sono costruiti una nuova casa (Arsenal, Athletic Bilbao, Bayern Monaco, Manchester City e Tottenham i casi più noti) sia con la decisione di Real Madrid e Barcellona di ristrutturare Bernabeu e Camp Nou, aumentandone la capienza. Solo la Juventus, con lo Stadium, ha optato per abbassarla, ma lì le considerazioni di partenza erano diverse. San Siro: vetro e guglie, il progetto di Populous per il nuovo stadio è un omaggio al Duomo di Milano in riproduzione….

La classifica storica delle partite col maggior numero di spettatori in Italia stride con la scelta milanese. Se il primato è di Napoli Perugia del 20 ottobre 1979 ( 89.992 spettatori al San Paolo, in epoca pre-Heysel e pre-tornelli elettronici), tra le prime 50 ce ne sono 44 giocate al Meazza (il record è di 83.921 presenze per Milan- Juventus del 30 dicembre 1990), con cifre superiori agli 80 mila o molto vicine alla soglia. In questa stagione l’Inter ha già superato quota 65 mila per ben 10 volte, 2 in Champions e 8 in campionato. Il Milan ci è riuscito nel derby d’andata e contro la Juve, ma gli è bastata la ricomparsa di Ibra per riavvicinarsi spesso al futuro limite. Quando le squadre di Milano hanno i campioni e competono per un grande obiettivo, come l’Inter attuale, perfino uno stadio da 80 mila posti è piccolo. La fase imbarazzante dei fantasmi a San Siro sembra finita: Repubblica rivelò che tra il 2014 e il 2016 le presenze venivano gonfiate, con una differenza di 140 mila a stagione tra le cifre comunicate alla Lega di A e quelle registrate dai tornelli. Due anelli incrociati e luci rosse e blu: il progetto Manica Sportium per San Siro in riproduzione….

Ma ormai per tutti i club il pubblico, nell’era del calcio televisivo e digitale, non è la priorità. L’equazione è semplice: per incassare sempre di più, basta aumentare i prezzi dei biglietti. Anche questo derby farà brillare gli occhi al cassiere. Malgrado il tutto esaurito, non avvicinerà tuttavia il record dei 7,8 milioni di Inter- Barcellona dello scorso 11 dicembre ( solo 71.818 presenti, i tifosi catalani erano già certi della qualificazione), né i 6,6 di Inter-Juventus. Il calmiere non è dato tanto dagli abbonati interisti del campionato (circa 40 mila ufficiosi), quanto dai prezzi più bassi. Ovviamente il concetto di prezzo basso è soggettivo: ieri, tra i pochissimi biglietti ancora disponibili, un primo anello rosso laterale costava 185 euro sul sito ufficiale dell’Inter e 390 su una piattaforma specializzata in vendita via web, un secondo arancio 165 e 329. Di sicuro, mentre lo spazio dell’ipotizzato abbattimento del Meazza verrà riservato agli altri sport per la popolazione, il futuro San Siro non pare molto popolare: su 65 mila posti il progetto ne prevede quasi il 20% (12.500) premium, cioè i più cari. Oggi sono il 5%, 3.800 su 75mila. L’offerta risponde alla domanda, chiosano i cinici: se c’è chi è disposto a spendere cifre mostruose per una partita dal vivo, chi non può resti a casa a guardarla in salotto. Il ritorno al futuro non contempla i loggionisti.







Fonte