Singolo inedito per Luchè. Il rapper napoletano lancia Stamm fort, in collaborazione con Sfera Ebbasta.

Nuova canzone per Sfera Ebbasta. No, non si tratta di un suo nuovo singolo stavolta, bensì di una collaborazione che unisce due rapper tanto diversi quanto simili per grinta e voglia di rivoluzionare lo status quo: quella con Luchè, uno degli uomini di punta della scena rap napoletana.

Il singolo, intitolato Stamm fort, non è contenuto nell’ultimo disco dell’artista campano, Potere, uscito nel giugno 2018. Si tratta dunque di un inedito assoluto, che non sappiamo se anticiperà qualche nuovo progetto.

Sfera Ebbasta con Luchè: Stamm fort

L’importanza di questo pezzo non va sottovalutata. C’è dentro l’unione tra due realtà rap, sia generazionali che locali, totalmente differenti: da una parte un rapper a suo modo old style, e proveniente da una scena ben definita come quella napoletana; dall’altra uno degli alfieri della trap, proveniente da un’area, quella milanese, molto variegata, al limite del dispersivo.

Non bastasse questo, alla produzione ci sono i due nomi più importanti della scena rap odierna: Charlie Charles e Sick Luke, che tornano a collaborare a due anni da Dexter, singolo del solo Sfera. Di seguito l’audio del brano:

Sfera Ebbasta, la droga e le indgini

Meglio pensare alla musica, si sarà detto Sfera Ebbasta, in un periodo gli piove addosso di tutto. L’artista è infatti indagato per istigazione all’uso di stupefacenti dopo gli esposti di alcuni politici di Forza Italia.

In seguito alla tragedia di Corinaldo la vita del cantante di Rockstar non è stata più la stessa. Certo, il dramma gli ha permesso di arrivare a un pubblico ancora più vasto. Ma la pubblicità è stata per gran parte negativa. Forse anche per questo nel nuovo pezzo con Luchè Sfera chiude con un energico ‘se parli di me sciacquati la bocca‘. Un ennesimo modo per rispondere ai tanti haters.

