Sono bastati sei minuti di rottura per far cambiare idea a Lucas Peracchi che – dopo aver accusato pubblicamente Mercedesz Henger di averlo tradito con Andrea Montovoli – ha fatto un passo indietro specificando di aver inventato tutto.

Secondo quanto raccontato da Mercedesz Henger, sarebbe tutto nato dalla mente di Lucas Peracchi. Su Instagram ha spiegato come in realtà tutta questa situazione sia nata dall’eccessiva gelosia di lui, che a notte fonda sarebbe andato a ricercare su Google tutte le sue vecchie fiamme soffermandosi in particolar modo su quella presunta con Montovoli, di cui non era a conoscenza.

Nel lungo sfogo su Instagram, Lucas – oltre ad aver ammesso di aver inventato tutto – confessa anche di star male mentalmente. “Purtroppo non sto bene, la mia mente mi ha distrutto anno dopo anno, giorno dopo giorno. Non sono cattivo, io non c’entro. Una vita che non mi apparteneva e che ho desiderato da piccolo mi ha ucciso lentamente fino a portarmi alla disperazione totale. Convivo così da troppo tempo e purtroppo nessuno mi ha capito“.

Credo che Lucas abbia davvero bisogno di aiuto. Il mio consiglio è quello di togliersi dai social, sparire dalla tv e affidarsi ad un bravo psichiatra.