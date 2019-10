Oggi a Domenica Live Lucas Peracchi ha replicato alle gravissime accuse di Eva Henger. L’ex tronista non solo ha dichiarato di non aver picchiato Mercedesz, ma ha accusato a sua volta Eva di maltrattamento sugli animali. Pare che la donna abbia rinchiuso un cane in uno sgabuzzino perché “brutto”.

“Torturatrice di animali lo penso. Non le darei mai il mio cane. Una che teneva un cane in uno sgabuzzino solo perché brutto. Ripeto che non le affiderei il mio cane. Io amo gli animali.

Comunque io non sono un violento. Assolutamente no. Litighiamo, abbiamo alzato la voce ma non sono assolutamente quella persona. Secondo me non è solo farina del sacco di Eva, questo discorso è stato costruito bene da una discussione futile tra me ed Eva. – continua Lucas Peracchi – Io non le ho fatto niente. Ma poi se mia figlia viene picchiata, io prima volo a casa del suo fidanzato e poi lo porto dai Carabinieri. Io non vado sui giornali e in tv a fare accuse.

Ma poi che madre è? Ha fatto passare sua figlia per una poco di buono. Andava a dire in tv che Mercedesz è dipendente sessualmente da me.

Io ho dovuto avvisare i miei legali a procedere. Ho dovuto fare questo. Però se lei vorrà io sono disposto ad incontrarla davanti ad una pizza per chiarire. In quel caso ritirerò tutto”.