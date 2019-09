Lucas Peracchi e Mercedesz Henger si sono lasciati (per l’ennesima volta) ed ora sembrerebbe definitiva.

Se fino a ieri sera i due pubblicavano storie insieme dove sembravano andare d’amore e d’accordo, quest’oggi Lucas ha pubblicato – e poi rimosso – prima delle foto di Mercedesz Henger con Andrea Montovoli e successivamente un’immagine di un cervo con scritto “situazione attuale“, alludendo presumibilmente alle corna. Poco dopo ha condiviso anche una massima: “A volte sai già come andranno le cose ma ci speri fino all’ultimo che possa cambiare persino l’evidenza“.

Queste storie sono state tutte cancellate (avranno già fatto pace?) ma a pubblicarle c’ha pensato il portale IsaeChia.it.

A non smentire la notte di fuoco fra Mercedesz Henger e Andrea Montovoli sarebbe stata anche la stessa Mercedesz che si è scambiata un paio di messaggi con Amedeo Venza, che l’ha successivamente spu**anata online. Nello scambio di messaggi Amedeo si mostra dispiaciuto per aver condiviso gli screen pubblicati da Lucas con lei che ribadisce che non dà colpa ad altri.

Effettivamente fra Peracchi e Montovoli, la Henger se li è scelti brutti eh…