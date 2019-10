Eva Henger a Domenica Live ha accusato Lucas Peracchi di aver picchiato Mercedesz e di aver tentato il suicidio.

“Lui l’ha menata, le ha rotto il cellulare. Mercedesz mi ha detto che le botte non erano finite. Lei era molto innamorata, ma in quel momento era schifata. Io le ho detto che lei era in grave pericolo e ho aggiunto che doveva stare in Ungheria con noi. Poi purtroppo è scappata ed è tornata da lui.

Poi è successa una cosa gravissima, più grave delle botte che le ha dato. Mi sono confrontata con lui e così sono stata bloccata ovunque su tutti i social. Lui mi insultava facendo riferimenti a me.

Lui la sera delle corna è scappato di casa dicendo di suicidarsi. Vi dico che è intervenuta la polizia per cercarlo, avevano paura si fosse ucciso. Parlo della sera in cui lui ha scritto che Mercedesz gli aveva fatto le corna con un amico. La cosa più grave delle botte riguarda Mercedesz. Lui le ha fatto fare una cosa, ma lei non era d’accordo. Questa cosa è success anche con la vecchia fidanzata di Lucas”.