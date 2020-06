Botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e il Codacons sull’azione avviata dall’associazione dei consumatori nei confronti del rapper Fedez. “Volevo dire a Codacons che tutelare cittadini e consumatori vuol dire anche evitare che i soldi di cittadini e consumatori vengano sprecati per querele pretestuose a cui seguono indagini inutili e talvolta processi ancora più inutili”, scrive su Twitter la giornalista e blogger. Immediata la replica del Codacons che, in una lettera aperta, accusa la Lucarelli di mandare “un messaggio sbagliato e addirittura pericoloso” ricordando che la stessa giornalista “in situazioni del tutto identiche a quelle in cui si è trovato il Codacons, ha avviato analoghe querele e denunce contro i soggetti che la avevano insultata e minacciata sul web”.

