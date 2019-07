“Siamo davanti ad un tentativo politico di denigrare la fiction su di me per non consentirne la divulgazione, ma non andrà in porto”. Mimmo Lucano dà voce a tutta la sua indignazione dopo la pubblicazione su il ‘Giornale.it’ di intercettazioni nell’ambito dell’inchiesta ‘Xenia’ in occasione dell’allestimento di case per accogliere Beppe Fiorello e la sua troupe, arrivati a Riace per girare la fiction ‘Tutto il mondo è paese’ sulla vita di Lucano, prodotta da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction e al momento ancora non inserita nei palinsesti Rai. Case che, secondo quanto riportato, sono state ”ristrutturate e ammobiliate con i soldi destinati all’accoglienza dei migranti”.

Fonte