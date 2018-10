Lucano ospite da Fazio

Immagine di repertorio (Afp)

“Domenica 21 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Che Tempo che fa di Fabio Fazio alle 20.35 su Rai1 con ospite Mimmo Lucano, Sindaco di Riace”. E’ quanto si legge nella scaletta del programma condotto da Fabio Fazio, inviata dalla Rai alle redazioni giornalistiche. Tra gli altri ospiti della serata, Antonella Clerici, la conduttrice che debutterà su Rai1 il 27 ottobre con Portobello, Valeria Golino e Riccardo Scamarcio, rispettivamente regista e protagonista del film ‘Euforia’, nelle sale italiane dal 25 ottobre, e lo scrittore Alessandro Baricco.

Contrari i parlamentari della Lega, membri della commissione di Vigilanza Rai, Paolo Tiramani, Massimiliano Capitanio, Simona Pergreffi, Dimitri Coin, Igor Iezzi, Giorgio Maria Bergesio e Umberto Fusco. “Domenica 21 ottobre il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, sarà ospite di Fazio a ‘Che tempo fa’ – dichiarano -. Nonostante la revoca agli arresti domiciliari è evidente come Lucano sia accusato di aver violato norme civili, amministrative e penali sull’accoglienza. Chiediamo quindi che Fazio non chiami il sindaco in trasmissione. La tv pubblica non può divulgare modelli distorti sull’onda di strumentalizzazioni ideologiche. Sulla questione prepareremo, inoltre un’interrogazione in commissione di vigilanza Rai”.