LOCRI (Reggio Calabria). Non è più sindaco, la sua lista è minoranza in Consiglio Comunale, ma Mimmo Lucano deve continuare a rimanere in esilio. Motivo? C’è già un procedimento pendente. Della questione è stata infatti nuovamente interessata la Cassazione, che già in passato aveva annullato con rinvio il provvedimento, smontando gran parte delle accuse e rimettendo la questione nelle mani dei giudici del Riesame, che tuttavia hanno di fatto ignorato le indicazioni della Suprema Corte.

“Questa misura cautelare è come essere stato obbligato a scontare una pena ancor prima della condanna, anzi prima che inizi il processo. Mi rimane solo la consapevolezza che ci sono e ci sono state nella storia tante persone che subiscono ingiustizie, anche più di me, ma soprattutto che qui e in Italia c’è tanta gente solidale e che condivide il progetto politico di Riace” ha commentato Lucano, arrivando al Tribunale di Locri dove questa mattina inizia il processo che lo vede imputato, insieme a 26 ex collaboratori, tutti coinvolti nella macchina dell’accoglienza. Un punto di riferimento nel mondo, un sistema criminale che ha trasformato l’accoglienza in un business per la procura, che nonostante la bocciatura del gip, ha deciso di sostenere tale accusa anche nel processo. “Non voglio dire che sia un processo politico, ma è un processo con cui la politica ha molto a che fare” commenta amareggiato Lucano, che tuttavia non vuole perdere la speranza. “Siamo obbligati a credere che la giustizia esista, perché se si perde questa speranza nulla ha senso. Siamo obbligati a credere nella speranza di un’evoluzione positiva della vicenda giudiziaria e anche umana. A volte però, l’impressione è che la giustizia ci sia solo o soprattutto per le categorie sociali che hanno più possibilità o occupano ruolo importanti, mentre io non sono nulla”.

La battaglia giudiziaria inizia stamattina di fronte al collegio del Tribunale di Locri presieduto da Fulvio Accurso, quella politica, per Riace e quello che ha rappresentato – spiega Lucano – è sempre stata in corso. “Non saprei vivere lontano dall’impegno sociale e politico, ma non necessariamente occupando dei ruoli. L’esperienza di Riace è nata molto prima che diventassi sindaco e così può ripartire”. Toccherà ricominciare da zero e con un’amministrazione spudoratamente contraria a quel modello. Le recenti amministrative hanno regalato una netta vittoria ad una lista civica a trazione leghista, che ha eletto l’attuale sindaco Luigi Trifoli. Come mai? Su Riace – spiega l’ex sindaco, prendendo in prestito un’immagine del vignettista Vauro – c’è stato un impegno paragonabile ad “una corazzata che si abbatte su un gommone carico di rifugiati”. Eppure Riace non era un incubo, ma un modello, dice. “Avevamo fatto quasi un miracolo. Mal’accoglienza spontanea smentiva l’equazione immigrazione uguale emergenza uguale problema uguale invasione, che adesso va tanto di moda. Quello che sta succedendo, anche in questi ultimi periodi, è la vera emergenza umana. Come ha detto il Papa, quando si chiudono i porti per gli esseri umani ma li si lasciano aperti per il traffico di armi, vuole dire che il mondo è alla deriva”.