Striscioni e canti contro il “fascismo che non è una opinione, ma un reato” davanti alla facoltà di Lettere dell’università La Sapienza di Roma per accogliere il sindaco sospeso di Riace, Mimmo Lucano. “Non possiamo permettere che i fascisti entrino nel nostro ateneo”, dice ad una folla di studenti una studentessa.

“Ad ogni convegno di Lucano verremo in massa”, dice ancora la giovane. Gli studenti sono presenti con bandiere della Pace e stendardi tra cui spiccano le frasi: “Sta rottura de cojoni de fascisti” e “La libertà di opinione inizia dove non ci sono i fascisti”. I giovani stanno attraversando la cittadella universitaria al coro: “Siamo tutti antifascisti”.

Bandiere dei “No TAV” al vento e fumogeni rossi si alternano ai canti. “I fasci ci menano e noi gli rispondiamo con la cultura”, dicono i ragazzi in marcia nella cittadella universitaria al coro di “Bella Ciao”. Non mancano le proteste rivolte al Rettore, reo, secondo alcuni, di non essersi espresso duramente contro ‘Forza Nuova’: “Facciamogli sentire che se lui non ha il coraggio ci saranno gli studenti che con coraggio si opporranno al fascismo”.