“Grazie a tutti quelli che si sono interessati alla mia salute dopo l’incidente. Sto bene e vi voglio bene!”. Su Instagram l’attore Luca Zingaretti tranquillizza i fan, dopo l’incidente di domenica in scooter, pubblicando un video. “Ciao ragazzi, volevo ringraziare e, soprattutto, tranquillizzare tutte quelle persone che mi hanno chiamato, mi hanno mandato sms e messaggi in vario modo per sapere le mie condizioni”. Domenica in sella al suo motorino si è scontrato, infatti, con un’auto, guidata da un 61enne in piazza Cola di Rienzo, all’altezza di via Ezio, nel quartiere Prati. “Ho avuto un incidente bruttacchiolo, però, per fortuna è andato tutto bene. Sto benissimo come potete vedere, anzi, ne approfitto per augurare a tutti quanti un felice e sereno 2020, pieno di cose belle e desiderate”.

Fonte