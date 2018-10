Intervistato da Spy Luca Onestini ha criticato Francesco Monte e Giulia Salemi, dicendo che non hanno nulla di vero rispetto a lui e Ivana Mrazova.

“Monte e Salemi si sono paragonati a me e Ivana. Ma non hanno nulla di vero rispetto alla nostra storia. Della Salemi non parlo perché sarebbe come sparare sulla croce rossa”.