di Assunta Cassiano



La notizia dell’indagine a suo carico nell’inchiesta Consip arriva a pochi giorni dal Natale 2016 quando è ministro dello Sport nel governo guidato da Paolo Gentiloni. Lotti, considerato a lungo il braccio destro di Matteo Renzi, un fedelissimo come pochi dell’ex segretario dem ed ex premier che ha però deciso di non seguire nella nuova avventura politica ‘Italia Viva’, si dichiara sin da subito estraneo alle accuse di rivelazione del segreto e favoreggiamento che gli vengono rivolte dalla Procura di Roma. E lo fa per tutta la durata dell’indagine. Oltre alla difesa affidata al professor Franco Coppi e all’avvocato Ester Molinaro, sui social e attraverso la stampa ribadisce in più occasioni la sua innocenza. “Io non ho mai detto a Marroni che c’era un’indagine su di lui. Notizia di cui proprio non ero a conoscenza. Io vado avanti a testa alta”, ripete Lotti.

