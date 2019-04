Luca Daffrè, ex tentatore di Temptation Island, se in televisione si diverte a ricoprire a Uomini e Donne il ruolo del corteggiatore di Angela Nasti (che continua a portarlo in esterna, nonostante abbia più volte ammesso di non fidarsi di lui), nella vita privata porta avanti la carriera da modello, qua volto (..e non solo) di Tezeniz, noto marchio d’intimo italiano.

Beh che dire Follettini e Follettine, se Angela Nasti ha il coraggio di non sceglierlo (o di mandarlo a casa!), lo prendo io senza problemi.

Porta qui quel cervo, Luca!



Superfluo dire come le foto abbiano scatenato le fan…

Girando sul sito della Tezenis mi sono ritrovata Luca Daffré in mutande di topolino. È sexy anche così raga… #uominiedonne pic.twitter.com/dGySK8sTJI — Clar$ 🌙 (@seainsvide) 19 ottobre 2018

Luca Daffré che ha posato per tezenis madonna che gnocco — Ale,, 🇪🇸 (@baldwvin) 8 settembre 2018

Quando vedi le novità di tezenis e ti trovi Luca Daffrè #uominiedonne pic.twitter.com/e0qHgbc3VW — Elisabetta (@moonlight_____e) 19 ottobre 2018