Luca Cobelli de Il Collegio è al centro di quello che è a tutti gli effetti un teen-scandal.

Secondo il racconto di Cobelli, infatti, che qualche settimana fa è stato ospite di Tv Talk, online girerebbe un suo video intimo in cui fa l’amore con una ragazza minorenne. Il video sarebbe stato girato di nascosto da qualcuno presumibilmente appostato nella loro camera (?).

Nel video incriminato – di cui ero a conoscenza ma che non ho mai ovviamente visto – Luca Cobelli sarebbe con una ragazza bionda che molti hanno creduto essere Swami (un’altra ex protagonista de Il Collegio), ma in realtà si tratterebbe di una ragazzina minorenne. Per questo motivo il protagonista ha deciso di realizzare una serie di storie su Instagram in cui mette i puntini sulle i.

“Devo ammettere che parlare di ses*o su delle storie di Instagram è veramente complicato, ma farlo a un pubblico così vasto è scomodo. Non so neanche come spiegarlo, però spero che da ciò ricaviate il meglio, spero vi arrivi il concetto. Cosa è successo nell’ultimo periodo? Sta girando un video dove faccio ses*o con una ragazza, questo video è stato registrato da un ragazzo che noi non sapevamo che era lì fuori a registrare e soprattutto che era lì fuori a vederci. La ragazza del video chiaramente non è Swami, ma è minorenne e questo aggrava la cosa perché si parla di pedop*rnografia. Avere anche solo quel video sulla galleria del telefono è già un reato. Diffonderlo e produrlo si rischia la galera, ho dovuto anche querelare degli eroi che volevano mettere questo video online. Mi sono anche dovuto muovere a dovere: la situazione è molto delicata e lo Stato Italiano è molto sensibile alla pedop*rnografia. Ci sono degli avvocati di mezzo, ci sono indagini in corso e soprattutto ci sono processi che si apriranno”.

Ecco lo sfogo: