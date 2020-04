Luca Cobelli de Il Collegio tempo fa è stato vittima di reveng p*rn quando su Telegram ha iniziato a girare un suo video intimo in cui fa s*sso con una biondina.

All’epoca Luca Cobelli per cercare di arginare la diffusione del video contattò un avvocato e la polizia postale ed ora – intervistato da Webboh.it – ha così commentato:

“Questo video è stato fatto molto prima di quando è spopolato online. Dopo un sacco di tempo mi hanno iniziato a inviare messaggi e ad avvertirmi che aluni miei video giravano su Telegram. Quel giorno lì uno furbo ha messo sotto il mio nome quello di Giulia Mannucci. Così questo video è andato ovunque. Io sono andato in panico assurdo. Mi sono dovuto legare a un avvocato, che mi ha consigliato cosa fare e cosa non fare. Alla fine ho chiarito la situazione.

Sono arrivato al punto di contattare i gestori di P*rnHub Italia. Nessuno ti aiuta in questi casi, sei solo tu e tu. uestapersona mi hanno aiutato. Nel futuro tutti i video verranno bannati. Grazie al cielo è finita così. Il problema è che Telegram, avendo 6mila miliardi di gruppi, non lo fermi. Ho cercato tutti i gruppi per togliere i video, ma è una cosa impossibile. Poi c’è la gente che se lo salva, quelli che se lo inviano”.