Non ce l’ha fatta Luca Cardillo. E’ morto il 23enne siciliano di Giarre, colpito da una rara forma di tumore osseo alla gamba destra. Sono in tanti, tantissimi, sui social a stringersi alla sorella Lidia, che aveva organizzato una raccolta fondi per permettergli di volare negli Stati Uniti a operarsi. E la solidarietà non era mancata. Per lui su Twitter anche i ‘cinguettii’ di Rosario Fiorello e Ficarra e Picone. In tutto erano stati raccolti oltre 85mila euro. Il ragazzo, che sognava di fare l’attore, era partito così per il Texas – si ipotizzava anche l’amputazione ‘essere vivo è più importante’ scriveva -, ma i medici non sono potuti intervenire perché le sue condizioni fisiche sono peggiorate rapidamente ed è tornato in Italia. “Ho seguito il tuo sorriso e la tua forza fino alla fine”, scrivono sui social, ricordando la sua voglia di vivere e la sua determinazione nel lottare “sempre come un leone”. “Speravo in un tuo lieto fine anche con una gamba sola”, twittano anche perché “quello che unisce noi coetanei sono i sogni” e, soprattutto, che a 23 anni “la tua vita” dovrebbe “iniziare, non finire”.

